حقق برشلونة فوزا ثمينا على خيتافي بأربعة أهداف دون رد مساء السبت في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20، فيما أضاف زميله جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53 على ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي».



وعزز فرينكي دي يونغ التقدم بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، فيما اختتم فرمين لوبيز بهدف رابع وأخير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي سيواجه مساء اليوم الاحد اشبيلية، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز 10 بالترتيب.



من جهة اخرى، سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ألمريا مساء السبت في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل أنخل كوريا هدف التقدم في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، فيما أضاف زميله دي بول الهدف الثاني في الدقيقة 57 على ملعب «باور هورس ستاديوم».



وعلى الجانب الثاني سجل لوكا روميرو هدفي ألمريا في الدقيقتين 27 و64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة، فيما رفع ألمريا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير بالترتيب.