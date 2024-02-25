القاهرة - ناهد إمام



شهد م. محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهي «شركة حلوان للأجهزة المعدنية» (مصنع 360 الحربي) و«شركة ميزوها اليابانية المحدودة» لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 1000 لتر يوميا مياه صالحة للشرب، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية.



وقام بالتوقيع على عقد التصنيع المشترك من جانب وزارة الإنتاج الحربي م. محمد أيمن عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، ومن جانب شركة ميزوها وكيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة «شركة ميزوها» اليابانية المحدودة.



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.



وأوضح الوزير «محمد صلاح» مجالات عمل العقد والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) وذلك داخل احدى الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع 360 الحربي تحت إشراف الفريق الفني من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المصرية المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وأكد على أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية/ العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.