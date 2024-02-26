الدوحة - بشرى شعبان



انطلقت اليوم احتفالات جناح دولة الكويت في معرض "اكسبو قطر 2023" بحضور المفوض العام لجناح دولة الكويت م.سميرة الكندري، والمفوض العام لـ "اكسبو الدوحة" السفير بدر الدفع، حيث انطلقت الفعاليات بداية برفع العلم، والنشيد الوطني الكويتي والقطري ومعهم.



وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية للمفوض العام لجناح الكويت، وكلمة لمفوض اكسبو قطر.



وتوجهت م.سميرة الكندري في تصريح لـ"لانباء" على هامش الحفل بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباحوإلى جميع أبناء الشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية، كما شكرت دولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم ومنح الكويت مساحة شاسعة تبلغ 3 آلاف متر مربع وهو من أكبر الأجنحة في المعرض، حيث قدم لنا الأشقاء في قطر جميع التسهيلات لإنجاز هذا الجناح وبزمن قياسي خلال28 يوماً،، إضافة إلى تنوع الفعاليات المقامة طيلة فترة اقامة "اكسبو قطر"، وبما يرسّخ نجاح المعرض والحضور الكويتي المميز فيه، وأشكر مشغلي الجناح حيث أن الجهة المسؤولة عنه هي الهيئة العامة للبيئة وأشكر الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدراتها على الإنجاز لاسيما أنه قد تخلل الفعاليات العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية والتوعوية حول البيئة وتكنولوجيا الابتكار والاستدامة البيئية، وكل مايتعلق بـ"إكسبو قطر 2023".