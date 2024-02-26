وكالات: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه، شاحنة في منطقة القصير التابعة لمحافظة حمص بالقرب من الحدود مع لبنان، موقعة قتلى ومصابين بينهم عناصر من حزب الله بحسب صفحات اخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الانسان.



وتداولت المواقع الاخبارية السورية صور شاحنة محترقة في القصير بريف حمص الجنوبي.



وقال موقع «أثر» الموالي ان شخصين قتلا على الأقل وأصيب آخرون إثر استهداف سيارتين في القصير عند الحدود السورية - اللبنانية.

ونقل الموقع عن مصدر ان الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي تم تنفيذه حوالي الساعة 7:45 من صباح الأحد.



بدوره، قال المرصد ان عنصرين من حزب الله على الاقل قتلا جراء قصف جوي صاروخي إسرائيلي استهدف شاحنة قرب الحدود مع لبنان.



وقال المرصد السوري ان المنطقة عند الحدود السورية - اللبنانية مسيطر عليها من قبل حز ب الله اللبناني، ان الشاحنة استهدف فيها مقصورة القيادة على ما يبدو من أجل اغتيال العناصر. وأضاف المرصد انه جاء بعد نقل بعض السلاح من دير الزور وصولا إلى تدمر إلى الحدود السورية -اللبنانية.



ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال شهر فبراير على محافظة حمص، إذ استهدفت غارة إسرائيلية بتاريخ السابع من الشهر الجاري بناء سكنيا في حي الحمراء بمدينة حمص، ما أودى بحياة 10 أشخاص وتسبب بإصابة 13 آخرين.



ويأتي بعد ايام من هجوم شنه الطيران الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، بعدد من الصواريخ، على أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق، موقعا قتلى ايرانيين.