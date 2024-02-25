وكالات: كشف أمين سر «اتحاد شركات الشحن في سورية» حسن عجم أن عددا كبيرا من السلع الموجودة في الدول المجاورة للبلاد أرخص لأن تكاليف الاستيراد أقل، معتبرا أنه كان من المفترض إيجاد تسهيلات داخلية للتجار والصناعيين كي لا ينعكس على سعر المنتج، في وقت تشهد البلاد فيه أزمة اقتصادية خانقة، وانهيارا متواصلا لقيمة الليرة.



وقال عجم، لموقع «هاشتاغ سوريا» المقرب من السلطة، إن توقف الخطوط في البحر الأحمر وتحويل حركة الشحن إلى طرق بديلة أدى إلى رفع الكلف على الحاويات وخطوط النقل بقيمة تتجاوز 100%، فضلا عن التأثير السلبي بسبب الوقت الكبير لوصول البضائع، بحيث إن الوجهة إلى سورية أو لبنان أو أي من الدول المجاورة أصبحت تأتي عن طريق «جبل علي» في دبي.



وأضاف أن هذه التسهيلات كان من المفترض أن تشمل النقل والتمويل وإجازات الاستيراد للتخفيف من الأعباء والتكاليف لأن كلفة الشحن ستنعكس على المنتج في المحصلة، إذ إن رفع قسط الشحن والتخليص الجمركي سيؤدي إلى رفع سعر المنتج والسلع على المستهلك.

ولفت عجم إلى أن الحكومة بحاجة لتذليل العقبات أمام الاستيراد من خلال تسهيل الشروط وتأمين الكهرباء واليد العاملة، عدا أن مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج من مازوت وغاز وخلافه أدت إلى خلق منافسة للمنتج السوري في الدول المجاورة من ناحية السعر.



وأشار إلى استمرار المعاناة مع العراق والأردن بخصوص الڤيزا، فلا يمكن الدخول إلى العراق من دون ڤيزا، كما لا يمكن الدخول إلى الأردن من دون موافقة أمنية، آملا إيجاد الحلول الملائمة مع هذين البلدين بهذا الخصوص.



وبين أنه سابقا كان البلد يحتوي على 600 شركة ما بين شحن خارجي وترانزيت، غير أن هذا العدد تقلص إلى النصف حاليا بسبب عدم وجود معابر كافية، فمعظم هذه الشركات أغلقت لندرة العمل، مما أدى إلى قلة عدد الشركات وإغلاقها.



وأوضح أن المعابر التي تستطيع الشركات العمل عليها هي فقط البوكمال إلى العراق، والمصنع والدبوسية والعريضة إلى لبنان، وأيضا معبر نصيب إلى الأردن.