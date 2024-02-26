وارسو ـ أ.ف.پ: أغلق المزارعون الپولنديون معبرا حدوديا مهما مع ألمانيا في سلوبيس احتجاجا على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو لـ «فرانس برس» إنه «تم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين».



وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوما، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا «اعادة فتح الطريق على الأرجح يوم الاثنين» حسبما صرح داريوس فروبل أحد منظمي التحرك لـ «فرانس برس».



وقال عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين في بروكسل «الأمر رهن بالامور التي لا يمكننا توقعها».



وأضاف فروبيل «عليهم أخذنا على محمل الجد».



وأوضح «نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء وعلينا أخيرا السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي».



وذكر ان المزارعين الپولنديين «يشعرون بأنهم جزء» من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في جميع أنحاء اوروبا.



وتجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في پولندا، حيث يعمدون إلى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.



وپولندا من أهم الداعمين لأوكرانيا، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية، لاسيما بعد فتح بروكسل الحدود الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية التي، وفقا للمزارعين الپولنديين، لا تحترم المعايير الأوروبية.



وسجلت حالات معزولة من إلقاء منتجات زراعية اوكرانية على الطرق أو السكك الحديد قرب الحدود الپولندية ـ الأوكرانية.



وقالت الحكومة الپولندية الجمعة الماضية لـ «فرانس برس» أن وارسو وكييڤ «بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق» بشأن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن اوكرانيا تحتفظ «بحقها في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل».



وأدرجت پولندا نقاط العبور مع اوكرانيا ضمن قائمة «البنى التحتية الحيوية» لتجنب الاضطرابات التي قد تؤثر على نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى هذا البلد.