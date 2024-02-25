ناصر العنزي



يلتقي في السادسة مساء غد الإثنين الكويت مع كاظمة في المباراة النهائية للنسخة 16 من كأس السوبر على ستاد جابر الدولي، وفق نظام جديد تم تطبيقه في الموسم الحالي بمشاركة 4 فرق حيث تأهل الفريقان للنهائي بعد فوزهما على القادسية والعربي في نصف النهائي، وقد أقيمت المسابقة لأول مرة عام 2008 ويتساوى الكويت والقادسية في عدد مرات الفوز باللقب بواقع «6» مرات ثم العربي ثلاث مرات. وجاء كاظمة بمركز الوصافة مرتين.



ويدخل الأبيض المواجهة النهائية بعدما كرر فوزه على القادسية في نصف النهائي وتغلب عليه بهدف يوسف ناصر، وتنصب الترشيحات لصالحه عطفا على تفوقه على كاظمة في أغلب مواجهاتهما السابقة إذ من الصعوبة أن يخسر الكويت المواجهات الإقصائية بعدما اعتاد الفوز بالألقاب حيث يدخل بطولة السوبر بصفته بطلا للدوري وكأس سمو الأمير في الموسم الماضي.



ويعتمد مدرب «الأبيض» التونسي نبيل معلول على مجموعة متقاربة في مستواها ويمكنه التغيير في كل مباراة دون خلل في تشكيلتها وبرز منها في المباريات الأخيرة يوسف ناصر الذي أعاده معلول أساسيا ومحمد دحام وعلي حسين والمهدي برحمة والحارس سعود الحوشان.



أما كاظمة فيبحث عن أول لقب له بعد خسارة نهائيين سابقين من القادسية بهدف ومن الكويت 1-2، ويسعى اليوم بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس الذي تسلم المهمة قبل فترة وأحسن ترتيب صفوف البرتقالي ونجح في الوصول للنهائي بعد تغلبه على العربي متصدر الدوري بركلات الترجيح 4-2 بفضل تصديات حارسه بدر الصعنون الذي صد ركلتي ترجيح إضافة إلى ركلة جزاء، كما أجاد لاعبو كاظمة في تنفيذ مهام مدربهم إلى جانب تسديد ركلات الترجيح الأربعة بنجاح.



• يدير المباراة‬ الحكم هاشم الإبراهيم والمساعدان علي جراغ وعبدالرحمن الكندري، ومحمد العطار حكما رابعا وعلي الصيرفي حكم الڤيديو وعلي عوض حكم الڤيديو المساعد.