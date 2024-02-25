حقق فريق بايرن ميونيخ أمس الاول فوزا بهدفين لهدف على نظيره لايبتزيغ ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».



وبينما انتهى الشوط الأول دون أهداف تمكن هاري كين في الدقيقتين (56 و90) من تسجيل هدفين لفريقه بايرن ميونيخ فيما جاء هدف لابتزيغ في الدقيقة الـ 70 عبر بنيامين سيسكو.



وفي مباريات أخرى تعادل شتوتغارت مع كولونيا 1-1 وبالنتيجة نفسها تعادل بريمن مع دارمشتات.



وفيما انتهت مباراة أونيون برلين وهايدنهايم بالتعادل بهدفين لمثلهما فاز مونشنغلادباغ على بوخوم 5-2.



وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة فاز ليفركوزن المتصدر على ماينتز بهدفين لهدف.



وتختتم منافسات هذا الأسبوع الأحد بثلاثة لقاءات يجمع الأول بين فرانكفورت وفولفسبورغ والثاني بين دورتموند وهوفنهايم فيما يواجه آوغسبورغ في الثالث ضيفه فرايبورغ.



ووفق هذه النتائج يبقى ليفركوزن في الصدارة بواقع 61 نقطة متقدما على بايرن ميونيخ بـ 8 نقاط يليهما شتوتغارت في المركز الثالث أمام دورتموند ولايبتزيغ في المركزين الرابع والخامس على التوالي.