توج اللاعب الروسي كارين خاشانوف بلقب بطولة قطر (أكسون موبيل) المفتوحة للتنس 2024 في الدوحة بفوزه على نظيره التشيكي جاكوب مينسيك بمجموعتين دون مقابل.



ونجح خاشانوف (27 عاما) في المباراة النهائية للبطولة فئة (250 نقطة) بتحقيق اللقب الأول له في قطر والسادس في مسيرته الاحترافية بتغلبه على الشاب التشيكي جاكوب مينسيك (18 عاما) بواقع (7-6) و(6-4).



وحرم اللاعب الروسي نظيره التشيكي من التتويج باللقب الأول له في قطر وفي مسيرته الاحترافية ضمن جولات رابطة اللاعبين المحترفين.



وقام وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة ورئيس الاتحاد القطري للتنس ناصر الخليفي ومدير البطولة كريم العلمي بتتويج البطل الروسي وتسليمه الصقر الذهبي وتسليم اللاعب التشيكي جائزة المركز الثاني.



وفي مسابقة الزوجي للبطولة توج الثنائي المكون من البريطاني جيمي موراي والنيوزيلندي ميشيل فينوس بلقب المسابقة بعد تغلبهما على الإيطاليان لورينزو موسيتي ولورينزو سونجو بواقع (7-6) و(2-6) و(10-8).



وكان لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف (حامل اللقب) أعلن عدم قدرته على المشاركة في البطولة هذا العام بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل فيما أعلن الإسباني رافاييل نادال عدم المشاركة بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة.



يذكر ان بطولة قطر (أكسون موبيل) المفتوحة للتنس 2024 انطلقت الاثنين الماضي ويستضيفها الاتحاد القطري للتنس.