أشادت بلدية الكويت بالرقي الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال الاحتفال بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير لهذا العام.

وثمنت "بلدية الكويت" في بيان لـ"كونا" مدى التعاون والالتزام مع خطة وزارة الداخلية، مما أدى إلى اختفاء الكثير من التصرفات والسلوكيات الخاطئة التي كانت تشكل عبئا كبيرا على الجهات الحكومية المنظمة والمساندة في التعامل مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وذكرت أن احتفالات هذا العام لاقت استحسان وإشادة المشاركين، إذ احتفلت العائلات بفرح وأمان وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.