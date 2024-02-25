توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الخيرية الكويتية د.أحمد صباح الملا بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى جميع أبناء شعبنا الكويتي الوفي بمناسبة "الاستقلال الـ63 والتحرير الـ33"، باسمه واسم مجلس إدارة الجمعية، داعين الله تعالى أن يديم على كويتنا العزيزة نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

وأكد د.الملا أهمية مثل هذه المناسبات الوطنية في استذكار ما ننعم به من نعم ومن خير بفضل الله تعالى، ثم حكمة قيادتنا ووعي أبناء شعبنا منذ تأسيس الكويت وحرص الآباء والأجداد على الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد في جميع الظروف والأوقات فحافظوا على الكويت عزيزة شامخة، واستطاع أبناء الكويت أن يجسدوا أروع ملاحم التضحية والفداء منذ الاستقلال، وهذا الأمر تجلى خلال تلاحمهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم خلال فترة الغزو الغاشم حتى تحقق التحرير بفضل الله تعالى ثم صمود أهلنا وتضحيات شهدائنا ووقوف الأشقاء والأصدقاء في العالم إلى جانب الحق الكويتي.

وأوضح د.الملا أن الكويت كانت وستبقى منارة للعمل الخيري وشعلة للعطاء في الوقوف إلى جانب المحتاجين الذين تتعرض بلادهم للأزمات والحروب والكوارث في أرجاء العالم، لأن أبناء الكويت جبلوا على فعل الخير والبذل في سبيل مساعدة الآخرين وهذا ما توارثوه أباً عن جد فوصلت أيادي الخير الكويتية إلى مختلف بقاع العالم في جميع مجالات العمل الخيري والإنساني بفضل الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وبذل الخيّرين من أبناء الكويت ومحسنيها، داعياً الله أن يديم على بلادنا وشعبنا الخير والأمان.