توج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على تشلسي في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي وجمعتهما بملعب ويمبلي في لندن.

وحقق ليفربول عاشر ألقابه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن فاز باللقب الثامن في الموسم قبل الماضي أمام تشلسي أيضا.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

هدف فوز ليفربول جاء برأس فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 من الأشواط الإضافية، وذلك بعدما سجل فان دايك هدفا بنفس الطريقة في الوقت الأصلي لكن الحكم لم يحتسبه.

وقد دخل ليفربول المباراة بدون الكثير من نجومه بسبب الإصابات وعلى رأسهم محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد.

وصف المباراة

هدد تشلسي مرمى ليفربول أولا وكاد كول بالمر أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سددها بغرابة في جسد الحارس كيلهير.

وتلقى ليفربول ضربة جديدة بعدما تعرض ريان جرافينبيرخ بعد تدخل قوي من مويسيس كايسيدو ليغادر الملعب ويشارك بدلا مه جو جوميز الذي ذهب للعب في مركز الظهير الأيمن، وتحول كونور برادلي لوسط الملعب.

وسجل تشلسي هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق رحيم ستيرلينغ بعد انفراد من نيكولاس جاكسون الذي مرر الكرة إلى ستيرلينج أمام المرمى. لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل جاكسون من البداية قبل أن يمرر الكرة.

ورد ليفربول بفرصة خطيرة وضربة رأسية من كودي جاكبو اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى بيتروفيتش حارس تشلسي بعد عرضية من الناحية اليسرى من أندي روبيرتسون.

واستمرت محاولات ليفربول الخطيرة ووصلت الكرة إلى كونور برادلي أمام المرمى لكنه سددها بغرابة في الدفاع مهدرا أخطر فرصة للأحمر في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وكما أنهى الشوط الأول بدأ ليفربول الشوط الثاني بضغط قوي وسدد واتارو إندو كرة قوية من أمام منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وهذه المرة رد تشلسي بفرصة خطيرة بعدما وصلت الكرة أمام المرمى إلى إنزو فيرنانديز الذي حاول لعبها بكعب القدم لكنها مرت دون خطورة على مرمى ليفربول.

وعاد ليفربول ليهدد المرمى وسدد هارفي إيليوت كرة مباشرة لكن الحارس بتيروفيتش تصدى لها وأبعدها ببراعة.

وجاء الدور هذه المرة على ليفربول ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق فيرجيل فان دايك بضربة رأسية بعد ركلة حرة مباشرة

نفذها أندي روبيرتسون.

لكن اللعب توقف وخرج الحكم لمراجعة اللعبة وعاد ليلغي الهدف بسبب وجود تسلل على واتارو إندو.

واستمرت محاولات ليفربول ووصلت الكرة هذه المرة إلى كودي جاكبو أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة مرت أعلى العارضة.

ثم رد تشلسي بفرصة أخرى وتسديدة من كالاجير بعد عرضية من كول بالمر لكن الكرة اصطدمت في القائم ومرت بسلام على مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد تشلسي أن يسجل هدف الفوز بعدما وصلت الكرة إلى كونور كالاجير أمام المرمى لكنه سدد في يد الحارس.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وتذهب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول ظهر ليفربول بشكل أفضل وكانت له فرصتين الأولى بعد ركنية نفذها تسيميكاس على رأس إبراهيما كوناتي قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

والثانية بتسديدة قوية من هارفي إيليوت اصطدمت في الشباك الخارجية.

هدف اللقب

وكما سجل الهدف الذي لم يحتسب نجح فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف فوز ليفربول باللقب.

وسجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة 118 بضربة رأسية أيضا بعد ركنية نفذها هارفي إيليوت.

ولم ينجح تشلسي في إحراز التعادل في الدقائق القليلة المتبقية من المباراة، ليفوز ليفربول ويحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية.