تضمنت 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد للتدفئة

سيرت مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية بالتعاون مع (جمعية الرحمة العالمية) في الكويت اليوم الاثنين، قافلة (كويت الرحمة 3) التي انطلقت من رام الله إلى المخيمات الفلسطينية وسط الضفة الغربية وشمالها وذلك بالتزامن مع الأعياد الوطنية.

وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن عطاونة، إن القافلة تضمنت 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد التدفئة تم توجيهها إلى المخيمات الفلسطينية لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة.

وأعرب عطاونة عن شكره للبلاد على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون كما تقدم بخالص التهاني لدولة الكويت بمناسبة أعيادها الوطنية.

من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أن هذه القافلة تأتي كجزء من جهود مستمرة تبذلها الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وغيرها.

وقدم قطامي شكره الجزيل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ولرئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية يحيى العقيلي وللشعب الكويتي على دعمهم المستمر ونصرتهم لإخوانهم في فلسطين.