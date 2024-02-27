استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.



وكتب زيلينسكي على منصة اكس «سبق لقيادة المملكة أن ساهمت في إطلاق سراح أبناء شعبنا. أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيفضي إلى نتائج».



وأضاف أن الزيارة تهدف لمناقشة «المجالات الواعدة في التعاون الاقتصادي ومشاركة السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا».



كما لفت إلى أن المحادثات بين الطرفين عن «صيغة للسلام» في أوكرانيا تدعو للانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.