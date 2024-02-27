ارتفع الدولار أمس الاثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.



وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، يوم الخميس المقبل وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري.



كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.



وتصدر بيانات أسعار المستهلكين على مستوى اليابان اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي عند 1.8% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.



ومن شأن ذلك أن يعقد خطط بنك اليابان لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، ما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.



وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 20% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو، مقارنة بنسبة 90% تقريبا قبل شهر.