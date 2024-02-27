حقق لاعبو منتخبنا الوطني للإسكواش نتائج متقدمة في بطولة ألمانيا المفتوحة للعبة (2024) والتي اختتمت أول من أمس.



وأحرز اللاعب عبدالله هاني المركز الأول في فئة تحت 15 عاما بتغلبه على نظيره الإيرلندي كريستين دروقمولي بنتيجة ثلاثة أشواط من دون رد.



وجاء خالد الفوزان في المركز التاسع وفهد الغيص في المركز الـ 11 لفئة تحت 17 عاما.



كما جاء اللاعبون عبدالرحمن الصانع في المركز الـ 22، وعبدالرحمن المغربي في المركز الـ 28، وجاسم الغريب في المركز الـ 32 في فئة تحت 19 عاما.



من جانبه، أشاد رئيس الوفد مشعل الشرقاوي بأداء المنتخب في البطولة التي انطلقت في 22 الجاري وشهدت مشاركة 260 لاعبا، مثمنا «الإنجاز» الذي حققه اللاعب عبدالله هاني «بعد أداء قوي»، مبينا أنه «لم يخسر أي شوط في البطولة وفاز بجميع منافساتها بثلاثة أشواط من دون رد».