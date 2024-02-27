احتفلت سفاراتنا لدى اليونان وإندونيسيا وتايلند بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



وذكرت سفارتنا لدى اليونان في بيان لـ «كونا» أمس أن سفيرنا لدى اليونان منصور العليمي أقام حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تصادف أيضا مرور أكثر من 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



حضر الحفل أعضاء في الحكومة اليونانية وأعضاء من السلك الديبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.



وبهذه المناسبة، رفع السفير العليمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وفي إندونيسيا، أقامت سفارتنا لدى جمهورية إندونيسيا احتفالها بالعيد الوطني الـ 63 وذكرى يوم التحرير الـ 33 حضره مسؤولون من الحكومة الإندونيسية في مقدمتهم ضيفة الشرف وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى إضافة إلى السفراء العرب والأجانب المعتمدين في جاكرتا والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



وذكرت السفارة في بيان لـ «كونا» أنه حضر الاحتفال أيضا السلطان عبدالغني ناتادينينغرات من سلطنة شيريبون وعقليته الملكة راتو آيو ناتادينينغرات وذلك كأول حضور لهما في الاحتفالات التي تقيمها سفارات الدول الأجنبية لدى إندونيسيا.



ورفع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة المستشار عبدالله الفضلي في هذه المناسبة إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات وإلى الكويت حكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأكد الفضلي أهمية العلاقات الكويتية - الإندونيسية التي تشهد تميزا على جميع الأصعدة، موضحا أن إندونيسيا تعد شريكا مهما للكويت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية والثقافية وكذلك السياحية.



وأشار إلى أن للكويت حضورا مميزا في العمل الخيري والإنساني المتواصل في عدد كبير من المدن الإندونيسية، مستذكرا افتتاحه منذ أيام المرحلة الأولى لمجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - التعليمي الخيري في مدينة قاروت الإندونيسية بحضور ممثلي الهيئات الخيرية الحكومية والخاصة من دولة الكويت ونظيراتها العاملة بجمهورية إندونيسيا.



من جانبها، أعربت وزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية عن اعتزازها وتقديرها لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مثمنة الدور الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني في بلادها.



وفي لفتة إنسانية لاقت استحسانا كبيرا من الحضور قام القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبدالله الفضلي بدعوة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم إلى الاحتفال للمشاركة في فرحة الأعياد مع توفير مترجم لغة الإشارة لهم.



وفي العاصمة التايلندية بانكوك أقامت سفارتنا لدى مملكة تايلند حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.



وذكرت سفارتنا لدى تايلند في بيان لـ (كونا) أن سفيرنا لدى مملكة تايلند محمد الفيلكاوي ألقى كلمة خلال الحفل عبر فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى وجود رغبة صادقة لدى الطرفين في تعزيز ما وصلت إليه العلاقات الطيبة بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة.



وبهذه المناسبة، رفع السفير الفيلكاوي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.