التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية وبحث أطر تنمية ميادين التعاون المختلفة بما يخدم المنظومة الصحية بدولة الكويت ويعزز من قدراتها ودعمها من خلال تفعيل وتبادل الخبرات الفنية والتقنية ذات الصلة.



كما تناول اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة والتأكيد المشترك على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أي عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في غزة، إضافة إلى التنسيق بين دولة الكويت والمنظمة في هذا الشأن.



من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لدعم أعمال المنظمة خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني حول العالم.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريك إيغر.



وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة والتنسيق المشترك بين الجانبين خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم والجهود المشتركة في إطار اللجنة الثلاثية للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق منذ عام 1991 والخطوات المتخذة لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية المهمة.



وأثنى اليحيا خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة خاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.



بدورها، أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بالغ تقديرها وامتنانها للدور الإنساني المميز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مبينة أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت أضافت مكانة مميزة لها على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.