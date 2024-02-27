سموه أثنى على جهود الجهات الأمنية لتأمين الأجواء وأشاد بمشاركات الجهات الرسمية في التحضير والإعداد للاحتفالات

التغطية الإعلامية للوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة أبرزت الوجه الحضاري للكويت

ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج وما عبروا عنه من روح وطنية جسّدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادّة

نستذكر بالفخر شهداءنا الأبرار ونوجّه تحية تقدير وإجلال لقادة الدول على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات



هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، مقدرا سموه، رعاه الله، ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج بهاتين المناسبتين العزيزتين وعلى ما عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادة، كما أثنى سموه على جميع الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني لتأمين الأجواء الأمنية، كما أشاد سموه بالمشاركات الفعالة التي قامت بها الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والإعداد للاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والجهات الأخرى ذات الصلة وما صاحب ذلك من تغطية إعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة وبصورة أبرزت الوجه الحضاري للوطن العزيز.



ودعا سموه إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام إلى استشعار نعمة التحرير التي أفاء الله بها على الوطن العزيز وعودته محررا ينعم بالأمن والطمأنينة وإلى تسخير جمع الإمكانيات والجهود للنهوض بالوطن العزيز والارتقاء به، مستذكرا سموه بالفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم الأبية ودمائهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود عنه، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.



كما وجه سموه تحية تقدير وإجلال لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات التي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، مثمنا سموه هذه المشاعر الأخوية النبيلة، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعته وإعلاء شأنه.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عبروا فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، أعربوا فيها عن صادق الدعاء بأن يمتع الله عز وجل سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهاتين المناسبتين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقيات تهان من إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وذلك بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير.



هذا، وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين، متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.