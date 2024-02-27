

يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية. وأسباب الاستيقاظ ليلا هي:



- الإجهاد: يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل.



- نقص هرمون النوم الميلاتونين: يؤدي نقص هذا الهرمون إلى ظهور مشكلات في النوم.



- سوء ظروف النوم: تسبب ظروف النوم غير المريحة الاستيقاظ عدة مرات في الليل.



- أمراض الغدة الدرقية: يؤثر اضطراب عمل الغدة الدرقية في دورة النوم والاستيقاظ.



- انقطاع النفس: يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم ليلا إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأوكسجين.



أما علاج مشكلة الاستيقاظ ليلا فتكون عبر:



- العمل على تحسين النوم، وذلك باتباع نمط حياة صحي عماده التغذية الصحية، عبر تناول أطعمة غنية بهرمون الميلاتونين والتربتوفان مثل «الموز واللوز والكرز»، وممارسة النشاط البدني.



- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. وتجنب الضوء الزائد.



- اتباع جدول محدد للنوم، من المهم الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل، لأن النوم الصحي يكون في هذا الوقت.



- التجوال البسيط قبل النوم، يساعد بعض النشاط البدني الخفيف جدا مساء على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.



المصدر: «فيستي. رو»