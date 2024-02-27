يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية. وأسباب الاستيقاظ ليلا هي:
- الإجهاد: يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل.
- نقص هرمون النوم الميلاتونين: يؤدي نقص هذا الهرمون إلى ظهور مشكلات في النوم.
- سوء ظروف النوم: تسبب ظروف النوم غير المريحة الاستيقاظ عدة مرات في الليل.
- أمراض الغدة الدرقية: يؤثر اضطراب عمل الغدة الدرقية في دورة النوم والاستيقاظ.
- انقطاع النفس: يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم ليلا إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأوكسجين.
أما علاج مشكلة الاستيقاظ ليلا فتكون عبر:
- العمل على تحسين النوم، وذلك باتباع نمط حياة صحي عماده التغذية الصحية، عبر تناول أطعمة غنية بهرمون الميلاتونين والتربتوفان مثل «الموز واللوز والكرز»، وممارسة النشاط البدني.
- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. وتجنب الضوء الزائد.
- اتباع جدول محدد للنوم، من المهم الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل، لأن النوم الصحي يكون في هذا الوقت.
- التجوال البسيط قبل النوم، يساعد بعض النشاط البدني الخفيف جدا مساء على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.
المصدر: «فيستي. رو»