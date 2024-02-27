بيروت - بولين فاضل



بعد رحلة معاناة مع المرض، انتقل إلى رحمة الله الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز الـ 67 عاما.



بداية فادي إبراهيم كانت في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات، وفي العام 1979 انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية وشارك معه في مسرحية شانسونييه، ثم في مسرحية للأطفال. رشحه الممثل الراحل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية في مسلسل «الوحش» في أول تجربة تلفزيونية له ثم خاض تجارب مع الكاتب مروان نجار، أما شهرته فجاءت بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بدور نادر صباغ. بعد ذلك، توالت أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما، حيث شارك في أعمال عربية مشتركة، كما عمل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان وكمزين للوجه، كذلك خاض تجربة الإخراج في عملين. متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر.



وفي يناير 2024، تدهورت حالته الصحية بعدما توقفت إحدى كليتيه تماما عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة مرض السكري.