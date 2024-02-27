الكيمياء مع الحملي سببها أن أفكارنا وأهدافنا متشابهة



ياسر العيلة



تشهد فعاليات «موسم الرياض» بداية من اليوم الثلاثاء العرض الأول للمسرحية الكوميدية «صناع المحتوى» على مسرح بكر الشدي ولمدة عشرة أيام، وهي من تأليف هيا أحمد وإخراج المبدع محمد الحملي.



«صناع محتوى» من تأليف هيا أحمد، وإخراج محمد راشد الحملي، ويشارك في بطولتها نجما الكوميديا داود حسين وحسن البلام، وعودة للعمل معا بعد غياب كبير بالإضافة إلى النجوم خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم.



وفي كواليس بروفات المسرحية، التقت «الأنباء» مؤلفة العمل الكاتبة هيا أحمد ومن المفارقات الجميلة أن هيا كانت ضمن الأطفال الذين شاركوا في المقدمة الغنائية للجزء الأول لبرنامج المنوعات الشهير «قرقيعان» عام 2003 مع نجمي الكوميديا داود حسين وحسن البلام لتعود وتلتقي بهما بعد 21 عاما ككاتبة لعمل يجمعهم معا من جديد وهي مسرحية «صناع المحتوى» التي حدثتنا عنها قائلة: هي مسرحية كوميدية فكرتها تدور حول بيت للعزاب لشخص يدعى ناجي «حسن البلام» الذي يقوم بتأجير غرف المنزل لمجموعة من الأشخاص مثل خالد المظفر وأحمد المظفر وسلمان كايد بالإضافة إلى علي الحسيني حارس البيت ومن ضمن المستأجرين أيضا شخص يدعى جمعان «داود حسين» ويحدث شيء غير متوقع وهو انتشار فيديو لجمعان يتداول بين الناس بشكل كبير جدا ويصبح «ترند»، فيستغل ناجي هذا الحدث بأن يستثمر في جمعان بأن يقوم بتصوير برامج واكثر من محتوى في سبيل أنهم ينتشرون وتكون المفاجأة بأن يأتيهم عرض من موسم الرياض للمشاركة فيه وتكشف الأحداث إذا كان هذا العرض حقيقيا أولا وتتوالى الأحداث.



وأشارت هيا الى ان فكرة المسرحية فكرة جماعية بدأت من النجم حسن البلام ومن المخرج الرائع محمد الحملي بالإضافة إلى بعض الأفكار الخاصة بي ثم قمنا بتجميعها ووظفناها على شخصيات العمل.



وعن العناصر النسائية في العمل، قالت: معنا الفنانة ريم النجم والتي تجسد دور بنت «جمعان» الفنان داود حسين والفنانة إيمان فيصل هي واحدة من ضمن المستأجرين في بيت العزاب وطبعا هتسألني «شلون» بنت في بيت عزاب، فالإجابة اننا نكشف إلى أي مدى «ناجي» الفنان حسن البلام شخص مادي جدا ومستعد يأجر أي مساحة في البيت لأي أحد لأن أهم شيء عنده الفلوس حتى بيته لا يوجد فيه أي وسائل للأمن والسلامة.



وعن الفنانين الذين عملت معهم للمرة الأولى في هذه المسرحية، قالت: النجمان الكبيران داود حسين وحسن البلام وأيضا الفنانة إيمان فيصل وسلمان كايد.



وحول سر الكيمياء التي تجمع بينها وبين المخرج محمد الحملي التي تعاونت معه في الكثير من الأعمال، قالت: الحمد لله ربما ذلك يكون بسبب ان أفكارنا وأهدافنا، خاصة في مسرحيات الأطفال تكون متقاربة. وكشفت عن أن أول تعاون جمع بينها وبين المخرج محمد الحملي كان فيلم «أوسكار» للنجم الكبير عبدالرحمن العقل والفنانة شيماء سليمان. وأكملت: أنا كنت أحرص دائما على حضور عروض «بوراشد» مع النجمة سماح ومن هنا تعرفت عليه وحدث بيننا حوار إلى أن تم التعاون وكانت البداية من خلال فيلم «أوسكار».



وعن جديدها في المرحلة المقبلة، قالت: أجهز حاليا لمسرحيتين للأطفال في عيد الفطر المقبل مع المخرج محمد الحملي بالإضافة لوجود مشروع عمل درامي يجمعني مع النجم خالد المظفر.