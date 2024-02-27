تزامناً مع ذكرى الأعياد الوطنية للكويت، ووسط حضور مميز وأجواء من الفرحة والسعادة، نظم مركز السالمية الغربي الصحي فعالية «العيد الوطني وعيد الاستقلال»، وذلك برعاية أمين المركز بدرية الكندري وحضور رئيس المركز د. خليل الشمالي والمشرفة الإدارية كوثر المتروك. وبهذه المناسبة، رفعت بدرية الكندري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، داعية الله ان يعيد تلك المناسبة على الكويت وأن يمن عليها بالاستقرار والرخاء.



وقالت الكندري ان الأعياد الوطنية فرصة عظيمة لاستذكار نعمة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار في سبيل تراب الوطن، مشددة على ضرورة العمل على رفعة وازدهار الكويت في مختلف المجالات.