

أكد وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة د.أحمد العوضي أن المشاركة في الاحتفالات الوطنية تجسد الانتماء والولاء والوفاء لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الحكيمة.



جاء ذلك في تصريح للوزير العوضي لتلفزيون الكويت خلال جولة قام بها إلى معرض وزارة الدفاع المقام في شارع الخليج العربي ضمن الاحتفال بالأعياد الوطنية بحضور وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن.



وتقدم العوضي بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وجميع المساهمين والمشاركين في هذا المعرض، مثمنا الدور المهم لأمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد على المجهودات الرائعة التي قامت بها لتتم الاحتفالات بهذه الصورة.



واستذكر بهذه المناسبة شهداء الوطن الأبرار وكل من ضحى بدمه لهذه الأرض الغالية، مضيفا أن مشاركة الأسر الكويتية والمقيمة على أرض الكويت في هذه الفعاليات تبين الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.



ودعا العوضي الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.