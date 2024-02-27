محمد الجراح: البنك يواصل مسار النمو المستدام بما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح إستراتيجيته

رائد بوخمسين: 2023 شهد نجاح زيادة رأسمال البنك.. تماشياً مع تبني إستراتيجية التحول الرقمي



أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد الجراح عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق KIB صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 19 مليون دينار، وبنسبة نمو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 73 مليون دينار تقريبا في نهاية العام 2023.



وفي تصريح له عن النتائج المالية الأخيرة التي حققها KIB، أكد الجراح أن البنك يواصل مسار النمو المستدام بما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح استراتيجيته ومرونة نموذج أعماله لتعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت، علما أن البنك واصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، وطرحها بمزايا حصرية وحلول رقمية تواكب توجهاتهم العصرية ونمط حياتهم العصري.



وفيما يخص الأداء المالي خلال العام 2023، فقد ارتفعت الإيرادات التمويلية بنسبة 51% لتصل إلى 172 مليون دينار مقارنة بمبلغ 114 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وكذلك ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 13% لتصل إلى 6 ملايين دينار تقريبا مقارنة بمبلغ 5 ملايين دينار للعام الماضي.



تحقيق أفضل العوائد



ولفت الجراح إلى استمرار KIB في تحسين قيمة وجودة أصوله، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار، كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار، في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة 363 مليون دينار تقريبا، كما في 31 ديسمبر 2023.



وأضاف: «يتمتع البنك بمركز مالي قوي وقاعدة رأس مال متينة ومستقرة، الأمر الذي يسهم في دعم جهوده لتلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، ويحرص البنك على توسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك وغيرها، وبالتعاون مع عملائه».



أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، فأفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 3% من رأس المال المصدر والمدفوع، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المختصة.



كما أشار الجراح إلى اعتماد KIB في استراتيجيته على اتباع نموذج تشغيلي مرن، ونهج يواكب التطورات المستمرة في المجال المصرفي ويتكيف مع تغيراته، مبينا أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا خلال 2023 وسجلت مزيدا من الزخم في الأداء التشغيلي، مؤكدا مواصلة البنك استثماره في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز خدماته الرقمية تماشيا مع استراتيجيته للتحول الرقمي، ليحافظ بذلك على ريادته ومكانته التنافسية في القطاع المصرفي.



تعزيز المركز المالي



وفي تعليقه على النتائج المالية لعام 2023، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين ان نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، بالإضافة إلى سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».



حيث أشار بوخمسين إلى ارتفاع صافي الإيرادات التمويلية بنسبة 21% لتصل إلى مبلغ 53 مليون دينار مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وبالنسبة للمركز المالي للبنك فإن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ ملياري دينار كما في 31 ديسمبر 2023، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 31% لتصل إلى 333 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023. وأضاف أن KIB مستمر في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال (بازل III) 19.78 %.



وأضاف بوخمسين: «لقد شهد العام 2023 نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشيا مع تبني KIB لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.571.429 سهما بقيمة 60 مليون دينار. فقد بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع 34.98% ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية - التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو - نسبة 687%، ما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين باستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية».



إنجازات رقمية



وأشار بوخمسين إلى أن 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث إن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري أدت إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى أعلى المستويات العالمية. ولفت إلى أن KIB كشف العام الماضي عن ثلاث منصات رقمية جديدة متطورة، هي منصة KIB Aqari العقارية الرقمية بالكامل، والتجديد الشامل للمنصة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلته الجديدة، وذلك تأكيدا على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع بالخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير كافة احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا. ولفت إلى إطلاق شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تأسيس شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) برأس مال قدره 45 مليون دينار لممارسة أنشطة الاستثمار الإسلامي والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لـ KIB، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف. وقال بوخمسين «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي KIB المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».



مسؤولية اجتماعية شاملة



يعتبر برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية واحدا من أقوى البرامج على مستوى المؤسسات الكبرى في القطاع المصرفي، حيث يبرز بشكل كبير التزام البنك المجتمعي، والبيئي، وفي حوكمة الشركات، وحرصه على تفعيل دوره التنموي في هذا المجال على أوسع نطاق وفي العديد من الميادين للوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.



وفي هذا الإطار، استهل KIB عام 2023 بمواصلة دعمه لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية، للعام الثالث على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، حيث ركز البنك على اختيار أماكن استراتيجية مثل المجمعات الحيوية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع إلى جانب مواصلة نشر رسائله التوعوية عبر وسائل الإعلام وقنواته البنك الرقمية.



كما حرص على اتخاذ خطوات فعالة من أجل تعزيز الثقافة الرياضة والاجتماعية في دولة الكويت من خلال تقديم الرعاية للفعاليات المختلفة في هذا الشأن. كما أصدر KIB تقريره السنوي الثاني للاستدامة لعام 2022، مجددا من خلاله التزامه بمبادراته وجهوده الواضحة والمركزة في تطبيق ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية.



جوائز وتكريمات مرموقة



أشاد رائد بوخمسين بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة خلال 2023، ما يؤكد استمراره بتحقيق التقدم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية، حيث حصد KIB عدة جوائز من مجلة وورلد فاينانس، وهي جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023»، للعام العاشر على التوالي، وجائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، للعام الثالث على التوالي. كما كرمت وورلد فاينانس قيادة KIB، حيث حصل رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح الصباح، من جديد، على جائزة «إنجاز الحياة في الصيرفة الإسلامية والتفاني في خدمة المجتمع»، بينما تم تكريم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين بجائزة «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية – محرك التنمية والنمو»، لعام جديد آخر. كما حصل البنك على جوائز متنوعة من كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI) إذ توج بجائزة «أفضل رؤية مصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، للعام الثالث على التوالي، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، إضافة إلى جائزة «أفضل بنك في برنامج الثقافة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023».



وحصل KIB كذلك على جائزة «أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما حصد أولى جوائز Qorus Reinvention في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز المؤسسات التي تسهم في الابتكار والإبداع على نطاق واسع بهدف صياغة وتشكيل مستقبل الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم اختيار منصة البنك الرقمية KIB Aqari، الجديدة والأولى من نوعها في الكويت، للفوز بهذه الجائزة ضمن فئة «الابتكار في التوزيع».