

أطلقت Ooredoo الكويت، إعلانها الرسمي احتفالا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني الكويتي، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع هذه المناسبة المهمة لعموم الشعب الكويتي، والذي من خلاله، انفردت الشركة بتسليط الضوء على التطور والتقدم الذي شهدته الدولة خلال العقود الأخيرة على مختلف الأصعدة، وبالأخص الاتصالاتي والتكنولوجي.



ومن خلال إعلانها الابتكاري وغير المسبوق، والذي انبثق عبر ألوان تنبض بالحياة وديكورات حديثة وسيناريو يعكس روح التكنولوجيا، نجحت Ooredoo الكويت في تجسيد مراحل التطور التقني والاجتماعي التي شهدتها الأجيال عبر الزمن، والذي بلغ ذروته في العصر الحديث الذي نعيشه حاليا، بفضل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة للمجتمع. كما عملت الشركة على ربط هذا التقدم باحتفالات العيد الوطني وتطور مظاهره من جيل إلى جيل، وركزت شركة Ooredoo على استمرارها في إثراء الحياة الرقمية لجميع أفراد المجتمع عملا بشعارها «طور عالمك».



واكتسح الإعلان الساحة الإعلامية للأعياد الوطنية بسبب روح البهجة التي يبثها في نفوس المشاهدين والسامعين وتميز الإعلان بأسلوب شبابي يواكب اتجاهات الجيل الكويتي الجديد بطريقة عصرية، مع إبراز روح الحداثة. وقد حصد إعلان Ooredoo عددا هائلا من المشاهدات في الساعات الأولى من بثه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر مألوفا في سجل الشركة الحافل بالإعلانات الفريدة التي تجذب الملايين من المشاهدين سنويا.



ونالت فكرة إعلان «جيل بعد جيل يحتفل بأعياد الكويت مثل ماي Ooredoo» استحسانا واسعا، عكسه التفاعل الإيجابي مع الرسالة التي تسعى لها الشركة في مواكبة وتشجيع التطور. وفي بيان صحافي، أشارت الشركة إلى أن الشعب الكويتي، بغض النظر عن اختلاف أجياله، يسعى دائما إلى التطور والنمو في جميع المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والمعرفة. وأوضحت Ooredoo أنها ركزت في الإعلان على التوجهات التكنولوجية وأساليب التواصل والتعبير لكل جيل كويتي محب لوطنه، واستهلت الأغنية بكلمات تؤكد حب الشعب للبلد في كلمات «حب الوطن أوحد، كل لحظة يتجدد، حتى بأغانينا، بنردد، هالديرة نحبها». كما شجعت المستمعين على احتضان التطور للنهوض للبلد في بادرة للتعبير عن حب الوطن «أنت ترى قدها، وتواصل تحبها، غيرك ابي تعلمه، طورها طورها».



وأكدت الشركة أن هذا العمل يعكس نهجها الاستراتيجي في الإعلانات التي تقدمها خلال فترة الأعياد الوطنية بشكل خاص، حيث تسعى جاهدة لتقديم رسالة جديدة كل عام، بمسار أكثر حيوية يتفاعل مع جيل الشباب ويعزز من شعورهم بالانتماء والوطنية. فقد دعت في إعلانات سابقة إلى التعبير عن حب الوطن بجرأة وشغف لا مثيل لهما، ما يؤكد التزام الشركة بدعم وتعزيز هذه القيم بطريقة ملهمة ومثيرة للاهتمام. وأعربت الشركة عن سعادتها بالتعاون مع اثنين من الشباب الكويتي المبدع في المجال الفني، وهما الفنانة آلاء الهندي والمغني دافي، اللذان كانا بمثابة الشريك المثالي للتعبير عن القيم التي ترغب Ooredoo بتحفيزها في الجيل الشاب، وهي: الانطلاق، التفرد، الإبداع وروح الحياة الحديثة.