

حصد بنك برقان مؤخرا جائزة «تقدير الجودة» العالمية المرموقة لعام 2023، التي قام جي. بي. مورغان تشيس بمنحها للبنك تقديرا لأدائه المتواصل عالي الجودة. وتسلط هذه الجائزة الضوء على المعايير المتطورة التي حافظ عليها البنك بإدارته وموظفيه عبر كل عمليات تحويل الأموال للعملاء بالدولار الأميركي.



وقد أشاد مصرف جي. بي. مورغان تشيس بتحقيق بنك برقان نسبة 99.92% في إجراءات المعالجة المباشرة (STP) عن فئة MT103 ونسبة 99.99% عن فئة MT202، ليحصد بفضل هذا الإنجاز جائزة النخبة لـ«تقدير الجودة» عن الفئتين. وبالحديث عن أفضل معدلات المعالجة المباشرة (STP)، تم تصنيف البنك ضمن مجموعة مختارة من بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على مستوى النخبة من الجائزة عن كل من التحويلات المصرفية للعملاء والبنوك.



وفي تعليقه على هذا التكريم المميز، قال محمد الزايد، مدير عام - إدارة العمليات في بنك برقان: «بصفتنا البنك الوحيد في الكويت الذي حصل على جائزة جي. بي. مورغان تشيس لتقدير الجودة للفترة من 2001 إلى 2023 على التوالي، نفتخر بمواصلتنا إحراز هذا الإنجاز على مدى تلك السنوات. وتعكس جائزة جيه. بي. مورغان تشيس المرموقة التزامنا بتقديم الخدمات والحلول المالية المتميزة بأعلى جودة وكفاءة وموثوقية للعملاء وأصحاب المصلحة، ما يعزز موقع بنك برقان الريادي في القطاع المصرفي المحلي».



وأضاف أن جوائز جي. بي. مورغــــان تشيس تعكس الالتزام الثابت للبنك برؤيته الجديدة بأن يكون المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، مدفوعا بموظفيه وعملائه وأفراد المجتمع، من أجل تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات واحتياجات عملائه.



وتعتمد آلية منح الجائزة على تقسيم الفئات لعام 2023 إلى مجموعتين، حيث يتم تصنيف كل منها بحسب الأداء الأمثل لإجراءات المعالجة المباشرة، وتختص فئة MT103 بما لا يقل عن 10.000 دولار أميركي من عمليات التحويل، ويتم منح جائزة تقدير الجودة في هذه الفئة لنسبة 90% إلى 98.9%، بينما تمنح جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» لنسبة 99% أو أكثر. أما فئة MT202 فتستند إلى عمليات التحويل التي لا تقل عن 8.000 دولار أميركي، ليتم منح جائزة «تقدير الجودة» ضمن الفئة لنسبة 98% إلى 99.69%، وتليها جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» بنسبة 99.7% أو أكثر.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حصل على العديد من الجوائز خلال العام 2023، مؤكدا ريادته في التميز على مختلف الأصعدة. واحتفل البنك بحصوله على شهادة Great Place to Work (أفضل بيئة للعمل) كأول بنك يحصل عليها، إضافة إلى جائزة براندون هول 2023 الفضية لتميزه في إدارة رأس المال البشري، تقديرا لجهوده المستمرة في تطبيق معايير فئة «التعلم والتطوير - التعلم خلال العمل». كما حصد جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.