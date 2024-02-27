تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، استقبل فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي طلبة مركز الرعاية النهارية «الصليبخات»، بهدف مشاركة أسرة البنك الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لكويتنا الحبيبة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، ورئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.



وفي هذا الإطار، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: ندرك في البنك التجاري الكويتي أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية ونؤمن بضرورة التواصل مع جميع فئات المجتمع عند الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية ومشاركتها فرحة الاحتفالات خاصة عندما يرتبط الأمر بأجيال المستقبل وذوي الهمم.



وتابعت مبينة أن استقبال البنك للطلبة إنما جاء ليعبر عن حرص التجاري على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء للوطن وتغرس في نفوسهم مشاعر الشموخ والفخر والحب لأوطانهم.



وعن الفعاليات الأخرى التي تضمنها برنامج الزيارة، قالت الورع إن البنك احتفى بالطلبة في حديقة المنطقة الخلفية لمبناه الرئيسي التي تم تزيينها بأعلام الكويت، حيث استمتع الطلبة وموظفي البنك بالاستماع إلى الأغاني الوطنية التي أضفت جوا من البهجة في المكان في أجواء أسرية أكدت أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات السعيدة مع الضيافة التي أعدها البنك، حيث تمت دعوة الطلاب لالتقاط صور تذكارية مع الموظفين وهم يحملون علم الكويت.



وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة المركز بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك التجاري الكويتي على استضافتهم للطلبة ومشاركتهم أسرة البنك الاحتفالية بالأعياد الوطنية والتي أدخلت البهجة والفرح على قلوب الطلاب والطالبات.