

القاهرة - محمد سامي



حسم الزمالك صدارته للمجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على أبو سليم الليبي 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وعقب اللقاء أعرب البرتغالي غوميز عن سعادته بتحقيق أول فوز له منذ توليه مسؤولية الفريق، مضيفا: «سعيد بصدارة المجموعة، الجميع فعل المطلوب ونستحق الانتصار، قدمنا أداء جيدا وخلقنا فرصا كثيرة». ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، وتأهل لربع النهائي رفقة وصيفه أبو سليم الذي جاء ثانيا برصيد 9 نقاط. وفي إطار الجولة ذاتها من الكونفدرالية، تأجل حسم صعود مودرن فيوتشر لربع النهائي بعد تعادله إيجابيا 1-1 مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين عن اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر الذي تلقى الهزيمة على يد الهلال الليبي صاحب المركز الثالث الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط لينافس فيوتشر على بطاقة التأهل الثانية في مواجهتهما المباشرة المقررة 3 مارس المقبل على ستاد القاهرة.



من ناحية أخرى، يعود الأهلي اليوم لاستئناف منافسات الدوري المصري حين يستضيف بلدية المحلة في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة على ملعب ستاد القاهرة، وذلك في الـ 8 مساء بتوقيت الكويت.



يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب ويحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة من 6 مباريات فقط بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بالدوري، فيما يحتل بلدية المحلة المركز 12 برصيد 13 نقطة.



وضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه البنك الأهلي دون أهداف، كما واصل فاركو مسلسل مقاطعة الانتصارات بتعادله مع ضيفه طلائع الجيش 1-1.



إلى ذلك، يلتقي اليوم الثلاثاء القطبين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة في الـ 9 مساء بتوقيت الكويت في نهائي مكرر للعام الثاني على التوالي، وكان الأهلي قد توج بكأس الموسم الماضي، وتسبق هذه المباراة مواجهة المركز الثالث بين بتروجيت وطلائع الجيش.