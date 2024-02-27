

تفادى باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي الخسارة على أرضه أمام رين بخروجه بتعادل قاتل 1-1، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.



وتقدم رين عبر الجزائري أمين غويري في الدقيقة 33، قبل أن يرد سان جرمان عبر المهاجم البرتغالي غونشالو راموش الذي حل بديلا للنجم كيليان مبابي، من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» إثر خطأ عليه من الحارس والقائد ستيف مانداندا، فحولها بنجاح في الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وتجرأ الإسباني لويس انريكي مدرب نادي العاصمة على استبدال مبابي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا، في الدقيقة 65 وإدخال راموش بدلا منه. علما أن مدرب برشلونة السابق ومنذ أن اعلن مهاجم منتخب «الديوك» رحيله عن النادي الصيف المقبل، أجلسه على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت 2-0 في المرحلة الماضية. وردا على سؤال حول ندرة مثل هذا القرار منذ وصول الهداف مبابي عام 2017 إلى العاصمة باريس، أجاب إنريكي «يجب أن يحدث ذلك عاجلا أم آجلا.. علينا أن نعتاد على اللعب من دون كيليان مبابي».