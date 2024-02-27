أهدى البديل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد فوزا ثمينا بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام إشبيلية 1-0، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل مودريتش ابن الـ 38 عاما والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018 هدف اللقاء بعد دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من ناتشو فرنانديز بتسديدة بقدمه اليمنى (81)، ليلهب جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» ويقرب النادي الملكي من اللقب.



وشهدت المباراة عودة المدافع الأسطوري لريال سيرجيو راموس البالغ 37 عاما إلى «سانتياغو برنابيو»، حيث أمضى 16 موسما، إلا أن مودريتش هو من سرق الأضواء.



ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 65 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن وصيفه برشلونة و9 نقاط عن جيرونا مفاجأة الموسم الذي بإمكانه استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع نادي العاصمة في حال فوزه على أرضه أمام رايو فايكانو «أمس» في ختام منافسات هذه المرحلة. وحافظ ريال على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 7 الأخيرة في الدوري (5 انتصارات مقابل تعادلين)، يضاف إليها الفوز على لايبزيغ 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن مودريتش بعمر 38 عاما و169 يوما، أصبح ثاني أكبر لاعب سناً يسجل هدفا من خارج منطقة الجزاء في الليغا، منذ موسم (2003-2004) على الأقل.



وكان خورخي مولينا قد أحرز هدفين بهذه الطريقة، بعمر 40 عاما و15 يوما، متصدرا هذه القائمة.



ووجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، رسالته المعتادة إلى الجمهور عقب تحقيق الانتصار، ونشر صورتين من المباراة، على حسابه بشبكة التواصل تويتر، وكتب عليها «إنه انتصار مهم للغاية من حيث النقاط والالتزام الكبير والجودة التي يظهرها اللاعبون كل يوم».



وقال أنشيلوتي: «احتفلنا بمودريتش لأنه يستحق ذلك.. لقد أحرز هدفا رائعا سمح لنا بتحقيق النقاط الثلاث».



وأضاف: «كان مودريتش في حالة جيدة، ومن الصعب تركه على مقاعد البدلاء.. إنه يتدرب كل يوم، ومثال للجميع». وحول أنباء رحيل مودريتش مع نهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي: «الأمر في يد لوكا.. علينا أن ننتظر قراره، إنه يعرف تماما ما يجب عليه فعله».



وأردف: «لا أستطيع الدخول إلى رأسه.. إنه شخص مثالي في سلوكه، وأنا معجب به للغاية».



وتابع: «من الصعب علينا اعتياد القواعد الخاصة بتقنية الفيديو، لقد تم اعتماد الفار لتصحيح الأخطاء الواضحة.. ربما لمس ناتشو قدم اللاعب، لكنه لمس الكرة أيضا في نفس الوقت.. لقد كان قرارا صحيحا من الحكم، لكن تمت مراجعته لاحقا بواسطة تقنية الفيديو».



وواصل: «في الشوط الأول اعترضنا قليلا لأننا تأثرنا بالهدف الملغى، وبعد ذلك فقدنا السيطرة.. لكن في الشوط الثاني، كان الفريق أكثر تحكما وهدوءا».



وأكمل المدرب الإيطالي: «مودريتش وكروس وناتشو في نفس الوضع بشأن التجديد، لا توجد مشاكل.. سيكون لدى النادي الوقت الكافي لإنهاء الأمور في الأشهر المقبلة».



وفي الجولة ذاتها، خسر أتلتيك بلباو المنقوص أمام مضيفه ريال بيتيس 1-3.



وتعادل قادش مع سلتا فيغو 2-2، ولاس بالماس مع أوساسونا 1-1.



كأس ملك إسبانيا



إلى ذلك، يستضيف ريال سوسييداد نظيره ريال مايوركا في إياب نصف نهائي ملك إسبانيا، علما أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي 0-0.