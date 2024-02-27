تخطى ليفربول الإصابات الكثيرة لأبرز نجومه وتوج بطلا لكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد على ملعب ويمبلي في لندن.



وسجل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة 118 عندما ارتقى لكرة برأسه من ركلة ركنية ليودعها في الشباك. واللقب هو العاشر لليفربول في هذه المسابقة ليعزز رقمه القياسي، ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية (يتبقى له الدوري والكأس والدوري الأوروبي) في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو المقبل.



كما اضطر كلوب إلى إشراك أربعة لاعبين شبان لم يتخطوا العشرين من أعمارهم اعتبارا من منتصف الشوط الثاني، فلم يخيب أي منهم الآمال.



وأشاد كلوب بلاعبيه بعد التتويج، وقال «ما حدث كان جنونيا، أنا فخور جدا لكوني جزءا من هذا الفريق ولاعبي أكاديمية ليفربول الذين تحلوا بالشخصية القوية».



وأضاف «الشيء الأكثر جنونا أننا نستحق الفوز بالكأس، لقد حالفنا الحظ في لحظات، وكان تشلسي موفقا في أوقات أخرى، وأثبت اللاعبون جدارتهم وكان هذا أمرا رائعا».



وأوضح المدرب الألماني «لقد استعنت تقريبا بجميع اللاعبين المتاحين، فالفريق كان بحاجة لوجوه جديدة، واللاعبون الصغار أدوا المهمة بنجاح». من جهته، قال مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو، إن على لاعبيه الشعور بالألم لإدراك ما يفتقدونه لإحراز الألقاب.



وأضاف: «لقد صنعنا 4 أو 5 أو 6 فرص كبيرة ولم نسجل وهذه مشكلة.. استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة وكان من الصعب الرد».



كأس الاتحاد



يلتقي مساء اليوم مان سيتي مع لوتون تاون في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحل نيوكاسل ضيفا على بلاكبيرن روفرز، فيما يواجه بورنموث نظيره ليستر سيتي.