تابع إنتر طريقه بثبات نحو التتويج بطلا للدوري الإيطالي في كرة القدم بفضل مهاجمه المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي وصل إلى عتبة الـ 100 هدف في الدوري الإيطالي لكرة القدم بقميص فريقه وقاده لاكتساح ليتشي 4-0، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين.



وأنقذ المدافع دانييلي روغاني فريقه يوفنتوس من البقاء من دون فوز للمباراة الخامسة تواليا وأهداه 3 نقاط ثمينة بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع أمام فروزينوني 3-2. ورفع إنتر رصيده إلى 66 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، علما أن «نيراتسوري» بإمكانه الابتعاد بفارق 12 نقطة في حال فوزه على أتالانتا في مباراة مؤجلة من المرحلة 21. وتجاوز مهاجم إنتر الأرجنتيني مارتينيز (26 عاما) حاجز الـ 100 هدف بعدما ساهم في هدفين من رباعية فريقه.



وأبقى ميلان الثالث ضيفه أتالانتا الخامس على مسافة 7 نقاط منه بالتعادل معه 1-1.



من جهته، أعلن نادي ساسوولو إقالة مدربه أليسيو ديونيسي وتعيين إيميليانو بيجيكا مدرب فريق الشباب خلفا له مؤقتا.



ويعاني ساسوولو من شبح الهبوط، حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة على مستوى كل المسابقات.