

عبدالله قنيص



أحال رجال مباحث تيماء إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مقيما في البلاد بصورة غير قانونية لاتجاره في المواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة كمية كبيرة من أكياس الماريغوانا الجاهزة للبيع إلى جانب مبلغ مالي أقر المتهم بأنه حصيلة بيع.



وقال مصدر أمني إن توقيف الشخص جاء إثر معلومات عن اتجاره بالمخدرات ليتم عمل كمين له في منطقة صناعية الجهراء، وبإخضاعه للتفتيش عثر معه على المواد المخدرة، وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب للسجن ومن المقرر أن يخضع المتهم لمزيد من التحقيقات للوقوف على مصدره في المواد المضبوطة.