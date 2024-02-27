توصلت دراسة جديدة رائدة أجريت في إيرلندا إلى أن «ضباب الدماغ» لدى المصابين بـ «كوفيد طويل الأمد» يمكن أن يكون ناجما عن الاختلال الوظيفي للحاجز الدموي الدماغي إلى جانب فرط نشاط الجهاز المناعي.



ويشير الباحثون في دراستهم المنشورة مؤخرا في مجلة Nature Neuroscience إلى أن اكتشافهم مهم لفهم ضباب الدماغ والتدهور المعرفي (صعوبة في التفكير أو الذاكرة أو التركيز) الذي يظهر لدى بعض المصابين بهذه الحالة.



ومن المأمول أن تساعد النتائج في تطوير العلاجات في المستقبل، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الإخباري نقلا عن صحيفة «اندبندنت» البريطانية.



وقام الباحثون من كلية ترينيتي في دبلن ومحققون من مركز الأبحاث FutureNeuro، بتجنيد 32 مريضا أصيبوا بكوفيد خلال الموجة الأولى من الوباء، لفحص ما إذا كان هناك أي اضطراب في سلامة الأوعية الدموية في الدماغ.



ووجدت الدراسة خللا في سلامة الأوعية الدموية في أدمغة الذين يعانون من «كوفيد طويل الأمد» وضباب الدماغ.



وقال ماثيو كامبل، أستاذ علم الوراثة ورئيس قسم الوراثة في جامعة ترينيتي، والباحث الرئيسي في FutureNeuro: «للمرة الأولى، تمكنا من إظهار أن الأوعية الدموية المتسربة في الدماغ البشري، جنبا إلى جنب مع نظام المناعة المفرط النشاط، قد تكون المحركات الرئيسية لضباب الدماغ المرتبط بكوفيد طويل الأمد. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن فهم السبب الكامن وراء هذه الحالات سيسمح لنا بتطوير علاجات تستهدف المرضى في المستقبل».