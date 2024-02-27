أكدت الممثلة الأميركية دفاين جوي راندولف، التي حازت أخيرا جوائز مرموقة عدة عن دورها في فيلم «ذي هولدوفرز»، أنها تفضل عدم التعامل مع حصولها على جائــزة «أوسكار» كأمــر مسلم بــــه.



وتتمتع الممثلة البالغة 37 عاما، والتي فازت أخيرا بجوائز كثيرة بينها «غولدن غلوب» و«كريتيكس تشويس أووردز» و«بافتا»، بحظوظ عالية لنيل أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في الاحتفال المرتقب بعد نحو أسبوعين.



وقالت لوكالة «فرانس برس» على هامش حفلة توزيع جوائز «سبيريت» للأفلام المستقلة أمس الأول في سانتا مونيكا بكاليفورنيا «لا أتعامل مع أي أشيء كأمر مسلم به. بصراحة، هذا ما أشعر به فيما يتعلق بجوائز الأوسكار. أنا سعيدة لدعوتي. لا أكثر ولا أقل».



وتابعت «إن رؤية أحلامي تتحقق تباعا هي بمثابة لحظات سريالية وقوية جدا».



ويتنافس فيلم «ذي هولدوفرز» على خمس جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل لبول جياماتي.