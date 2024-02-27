أحمد خميس



رغم تحذيرات وزارة الداخلية والبنوك الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة ونشرها أخبارا ورسائل توجيه بشأن محتالين يقومون بانتحال صفة رجال أمن وموظفي بنوك محلية، إلا أن وافدا تعرض أمس الأول لعملية احتيال جديدة وسرق من رصيده البنكي 3700 دينار، وذلك بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من رقم نقال محلي «فيديو كول» كان على الطرف الآخر محتال يرتدي زي رجال الأمن وطلب منه أن يتحدث لموظف في البنك، حيث أوهمه موظف البنك بأنه فاز في سحب يجريه احد البنوك وطلب منه أن يزوده ببيانات البطاقة البنكية والرقم السري ورمز التحقق لإرسال قيمة جائزة ربحها بقيمة 1000 دينار، وما إن فعل ذلك حتى سحب من رصيده مبلغ 3700 دينار تمثل كامل رصيده.

هذا، وسجلت قضية في مخفر شرطة صباح السالم بتصنيف جنايات وبعنوان التزوير في محرر بنكي، وأرفق في ملف القضية رقم الهاتف الذي تلقى منه المجني عليه الاتصال.