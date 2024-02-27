فتحت هيئة السكك الحديد الهندية تحقيقا بعد أن اجتاز قطار شحن مسافة 70 كيلومترا من دون سائق في شمال البلاد.



وقال الناطق باسم هيئة «نورذيرن ريلويز» ديباك كومار لوكالة فرانس برس أمس «لقد أمرنا بإجراء تحقيق»، لافتا إلى عدم تسجيل إصابات.



وسافرت نحو خمسين عربة محملة بالحصى أمس الاول منفردة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من ولاية جامو وكشمير الشمالية إلى البنجاب في شمال البلاد، قبل أن تعترض طريقها كتل خشبية موضوعة على السكك الحديد.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد مغادرة القطار محطة جامو، حيث كان متوقفا للسماح بتغيير الطاقم. وبعد وقت قصير من نزول السائق وزميله، بدأ القطار بالتنقل وحده على المنحدر. وقد أغلقت كل التقاطعات بين السكك والطرقات على مسار القطار لمنع وقوع أي حوادث.



وكشفت التقديرات الأولية عن أن سائق القطار ربما نسي سحب فرملة اليد قبل مغادرة القطار، مما أدى إلى انطلاقه من دون سائق بسبب منحدر.



وشهدت الهند، التي تضم إحدى أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، عددا كبيرا من حوادث القطارات المميتة في تاريخها. ومع ذلك، فقد تحسن الوضع على صعيد السلامة في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات والتحسينات التكنولوجية.