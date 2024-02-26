واصلت بلدية الكويت جهودها خلال ايام الاحتفال بالأعياد الوطنية، عبر تكثيف جهود مفتشيها في مختلف المحافظات وعلى مستوى المناطق والمواقع ذات الكثافة بالإضافة إلى مناطق المخيمات والمزارع والشاليهات الجنوبية والشمالية والشواطئ البحرية والحدائق العامة.

ورصد مفتشو البلدية عددا من المخالفات التي حالت دون ان تشوب الاحتفالات أي مظاهر سلبية، حيث تمكنت الفرق المنتشرة في محافظات البلاد من ضبط 748 كرتونا من الرغوة و315 كرتونا من الأدوات المعدة لرش المياه و1339 قطعة من الألعاب النارية.

كما قامت الفرق الرقابية بضبط 17 من الفود تراك والبقالات المخالفة وضبط 78 بائعا متجولا ورفع 45 مركبة وإشغالات طرق و55 دراجة نارية برية.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وبإشراف مباشر من مدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس، وذلك حرصا على أن تكون الاحتفالات الوطنية مواكبة للاحتفالات الحضارية دون ضرر للمحتفلين.

وحرصت الوزيرة المشعان على متابعة أعمال الفرق عن كثب، وأعطت تعليماتها بضرورة مواصلة أعمال التنظيف في مختلف المناطق ومواقع الاحتفالات والأسواق والحدائق العامة وعلى مدار الساعة، وشددت على ضرورة متابعة المناطق ونظافتها والشركات وأعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اي تقصير.