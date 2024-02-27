

ناصر العنزي



أكد الكويت «العميد»، أن كاظمة لا يستطيع التغلب عليه حتى لو لعب زائدا لاعبا بعدما واصل التغلب عليه في كل مباراة، وتمكن من تحقيق «كأس السوبر» للمرة السابعة منفردا بصدارة السجل الذهبي على حساب «البرتقالي» بنتيجة 2-1 في المواجهة النهائية التي جمعتهما أمس على «ستاد جابر الدولي»، وهي المرة الثالثة الذي يتأهل فيها «البرتقالي» للمباراة النهائية وخسرها جميعها.



تناصف الفريقان الشوط الأول لعبا ونتيجة، وبدأ كاظمة التسجيل بهدف جميل بعدما أرسل عبدالله الفهد كرة عرضية متقنة أخطأ الحارس سعود الحوشان في الخروج لها والتقطتها رأس أوبيمي بنجامين إلى داخل المرمى (32)، وقد بدأ مدرب كاظمة محمد دهيليس بتشكيلة مكونة من: بدر الصعنون وعماد عزي وعبدالله الفهد ورضا بنشا ومحمد العازمي وعبدالعزيز مرزرق وحمد الحربي وأحمد عرسان وتوني سيلفا وبنجامين وبندر بورسلي. ورغم ان «البرتقالي» نظم هجمات سريعة إلا أنه افتقد النهاية السليمة باستثناء الهدف، كما ظهر بعض لاعبيه بأعصاب مشدودة، وكاد توني سيلفا يخرج بالبطاقة الحمراء مبكرا بعد ضربه مشاري غنام، كما فقد كاظمة مدربه محمد دهيليس الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 44. أما الكويت فقد عاد سريعا بعدما تأخر بهدف وأدرك التعادل برأسية مدافعه أرسين زولا لم يتمكن الحارس بدر الصعنون من التعامل معها (36)، وبدأ نبيل معلول المباراة بتشكيلة مكونة من: سعود الحوشان وسامي الصانع وزولا وفهد حمود ومشاري غنام، وفي الوسط رضا هاني وعلي حسين ومحمد مرهون، وفي المقدمة عمرو عبدالفتاح ومحمد دحام وجاي مبينزا.



وبادر «الأبيض»، كعادته، في بناء الهجمات السريعة، وشكل عمرو عبدالفتاح خطورة جهة الجناح ومرر كرات عرضية شكلت خطورة على الخصم، وغاب عن الكويت مدافعه فهد الهاجري للإصابة، والذي سيتغيب لمدة شهرين بعد ثبوت إصابته بقطع بأربطة كاحل القدم، ويوسف ناصر الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من الكونغولي مبينزا.



وفي الشوط الثاني أكد عمرو عبدالفتاح تألقه بعدما خطف هدفا جميلا ركن بها الكرة بإتقان في الزاوية البعيدة يصعب صدها (57)، بعدها سيطر الكويت على مجريات اللعب بعدما سقطت المباراة بيديه وسط استسلام من كاظمة.



أدار المباراة طاقم حكام مكون من هاشم الإبراهيم للساحة، والمساعدين علي جراغ وعبدالرحمن الكندري، ومحمد العطار حكما رابعا، وعلي الصيرفي حكم فيديو، وعلي عوض مساعد حكم الفيديو.