أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما بقبول استقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وفق الإعلام الرسمي الفلسطيني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «أن الرئيس عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة».



وأضافت «أن الرئيس عباس أصدر مرسوما بقبول استقالة اشتية وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة».



وأعلن اشتية في مستهل جلسة الحكومة في وقت سابق تقديم استقالة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ووضعها على طاولة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني.



وقال اشتية في كلمة له «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024».



وأوضح أن القرار يأتي في ضوء «المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس».



واعتبر اشتية أن «المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».