بيروت - أحمد منصور



أعرب الوزير السابق ماريو عون عن ارتياحه العميق لانسحابه من التيار الوطني الحر، معتبرا ان قيادة التيار لا تشارك أعضاءه في أي أمر أو فيما تتخذه من قرارات ومواقف سياسية.



وردا على سؤال عما إذا حصل تواصل مع الرئيس ميشال عون لحل هذه الأزمة، قال عون: «أنا أقيم على بعد مئتي متر من منزل الرئيس ميشال عون، ولم أفكر أبدا في اللجوء إليه، لأنني أعتقد أن ما أقدمت عليه قيادة التيار ما كانت لتحصل لولا مباركة من الرئيس ميشال عون، وهذا الأمر كان واضح وجليا.. وأنا سبق وأن التقيت مع الرئيس عون قبل الانتخابات النيابية ونبهته.. ولكن للأسف لم أر أي تحرك أو معالجة للأمر من قبل الرئيس عون».



وتابع ماريو عون: «بعد خروجي من التيار انهالت علي التهاني والتبريكات على هذه الخطوة. هناك الكثير ممكن تركوا التيار، والبعض الآخر على «صوص ونقطة» وهم في انتظار الفرصة المناسبة للخروج منه».



وعما إذا كان بصدد الانتماء إلى تيار سياسي آخر، قال عون: «بعد كل ما جرى معي، وانطلاقا من خبرتي السياسية الواسعة، في الوقت الحاضر بت من حزب «لا للالتزامات السياسية مع أي من الأحزاب السياسية الموجودة في لبنان»، لأن في معظم الأحزاب هناك قيادات، والبقية هم من «المصفقين»، للأسف هذا ما نراه وما استنتجته من خلال مسيرتي السياسية، لأننا نتكلم شيء بالسياسة، والقيادات تفعل ما تريد.. لذلك أنا اليوم أقف مع الشعب في شعار: «كلن يعني كلن..».



وفي موضوع الملف الرئاسي، أبدى عون تشاؤما كبيرا بشأن الرئاسة، معتبرا انه لن يكون لدينا رئيس جمهورية في المدى المنظور، لأن الطبقة السياسية التي عليها الإتيان بالرئيس ليست لها مصلحة في الوقت الحاضر ان تنتظم السلطة في لبنان، وأن يكون لدينا رئيس جمهورية ومجلس وزراء وحكومة، لذلك نرى المماطلة حتى إشعار آخر، وفي انتظار أجواء تكف يدهم، وتأتي عملية فوقية على رؤوسهم، لنخلص لبنان، ونأتي برئيس، لكن في الوقت الحاضر لا أرى أن هذا الأمر متوافرا.