أكد سفير نا لدى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ صباح ناصر الصباح حرص الكويت على رعاية ودعم المبدعين لإكمال مسيرة تطوير الحركة الفنية، مشيدا في الوقت ذاته بمواهب المبدعين التشكيليين ودورهم في جعل الثقافة خطابا انسانيا بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك في كلمه للشيخ صباح ناصر الصباح في افتتاح مهرجان الكويت للابداع التشكيلي بنسخته الـ16 الذي تنظمه الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمشاركة 74 فنانا وفنانة تشكيلية.



وأعرب الشيخ صباح الناصر عن تقديره للفن التشكيلي المعاصر ومساهمة ممارسيه في إبراز وجه الكويت الحضاري في المحافل الدولية وتعبيرهم عن تراث الكويت المعاصر وفنونها المختلفة للارتقاء بالذوق العام في حدود العادات والقيم والتقاليد التي يؤمن بها مجتمعنا.



هذا ، وشارك في المهرجان 74 فنانا وفنانة من أعضاء الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بـ 106 لوحات تفاوتت بالحجم والأدوات المستخدمة مثلت مدارس مختلفة من فنون الرسم وحملت مواضيع متنوعة.



وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدة جوائز تشجيعية هي جائزة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، والتي فاز بها كل من د.هناء الملا وعطارد الثاقب وعلي الشيرازي.



كما فاز بجائزة "فخر الكويت" باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد كل من الفنانين عبدالله العتيبي ويعقوب يوسف وأحمد الحسيني، فيما نال جائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح رحمها الله كل من آثار الأنصاري وهاجر المطيري، أما جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد، رحمها الله، فقد فاز بها الفنان مرزوق القناعي.