عبدالعزيز الفضلي

أكد مصدر تربوي لـ"الأنباء"، أن موظفي وزارة التربية التزموا بالدوام بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية بشكل كامل سواء في ديوان عام الوزارة أو في المناطق التعليمية أو المدارس، وتجاوزت نسبة الحضور 90 % حيث تم استثناء الموظفين المجازين، مشيراً إلى أن منهم من يتمتع بإجازة سنوية أو مرضية.

هذا، وشهدت المدارس بمراحلها المختلفة غيابا يتجاوز الـ 70% من الطلبة، حيث أوضحت المصادر أن الغياب في مدارس البنين فاق الغياب في مدارس البنات، منوهةً إلى أن الكثير من "قروبات" أولياء الأمور اتفقوا على تمديد عطلة الأعياد الوطنية لأبنائهم .