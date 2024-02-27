عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، لضرورة تزويد مكتبه بصورة من قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة بجميع قطاعات الوزارة.

وقال العدواني في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "يرجى التكرم بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بصـورة عن مشروع قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة المزمع تشكيلها بجميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها والمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة لمراجعتها قبل اعتمادها وإصدارها.

للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بالمطلوب أعلاه مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا".