نظمت سفارة الكويت لدى استراليا احتفالا بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية وسط حضور كبير من المهنئين.

وبهذه المناسبة رفع سفير الكويت لدى استراليا بسام القبندي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي، داعيا الله ان يعيد تلك المناسبة على الكويت بالخير والبركات.

وقال السفير القبندي في تصريح له بالمناسبة: نحتفل هذا العام بمرور 63 عاما على الاستقلال و33 عاما على التحرير، كما نحتفل بـ 50 عاما على العلاقات الثنائية بين الكويت وأستراليا، مؤكدا ان علاقات البلدين مميزة وهناك تعاون تجاري وثقافي.

وأضاف: لدينا في استراليا قرابة 600 طالب بجامعات استراليا وهناك مكتب ثقافي نشط، والكويت لديها ثقة كبيرة في التعليم بأستراليا، مبينا ان المكتب يغطي نيوزيلند وبعض أجزاء من آسيا.