أكد رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري انخفاض نسبة إصابات العين التي استقبلتها أقسام العيون في مستشفيات وزارة الصحة خلال عطلة الأعياد الوطنية الحالية.

وأوضح د. الفودري أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بلغت 95.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث استقبلت أقسام العيون في فبراير هذا العام 14 حالة فقط في جميع محافظات البلاد، بينما كانت قد استقبلت 331 حالة خلال الأعياد الوطنية من العام الماضي 2023.

وبين د. الفودري أن حالات الإصابة المحدودة التي تعاملت معها أقسام العيون هذا العام توزعت بواقع حالة واحدة فقط في مركز البحر للعيون، و 5 حالات في مستشفى العدان، و 7 حالات في مستشفى الجهراء، وحالة واحدة فقط في مستشفى الفروانية، فيما لم يستقبل قسم العيون في مستشفى جابر أو في مركز الشامية الصحي أي حالات.

وفي هذا الإطار ثمن د.الفودري الجهود التي بذلتها جهات الدولة المعنية في تأمين الاحتفالات، وخروجها بالصورة الحضارية المشرفة، وخلوها من العديد المظاهر السلبية التي قد تضر بالصحة، مشيدا بمستوى وعي المجتمع والشعب الكويتي، والتزامه بالقرارات و الأطر القانونية التي انعكست نتائجها الإيجابية في معدل الانخفاض الكبير في إصابات العين.

وتقدم د. الفودري في السياق ذاته بالشكر إلى كل الكوادر الطبية في مختلف أقسام العيون، والتي كانت على أتم الاستعداد طوال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية تحسبا لأي طارئ.