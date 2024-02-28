هنأ الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



‏وقال سفير الكويت لدى أرمينيا نواف العنزي في اتصال هاتفي مع «كونا»: إن الرئيس الأرميني أبلغه خلال استقباله في القصر الجمهوري بنقل أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولحكومة وشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.



وأضاف أن الرئيس الأرميني أعرب كذلك عن تمنياته لدولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.



‏ومن جانبه تقدم السفير نواف العنزي بجزيل الشكر والامتنان للرئيس الأرميني لدعوته وحرصه على تعزيز العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.



وفي السياق، أقامت سفارة الكويت لدى أرمينيا احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور كبار المسؤولين الارمينيين ورؤساء البعثات الديبلوماسية في ارمينيا. وبهذه المناسبة رفع السفير نواف العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.



‏وأعرب السفير العنزي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة المجيدة والغالية على قلوب الكويتيين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على الكويت الأمن والأمان والاستقرار، وان تواصل مسيرتها في النمو والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.