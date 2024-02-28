عبدالعزبز الفضلي



أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا (ملست) عن نتائج التصفيات النهائية لمسابقة «روبوت الزراعة المائية»، والتي أقيمت في 20 فبراير الماضي بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب.



وأعرب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) داود الأحمد عن اعتزازه باهتمام ومشاركة عشرات المدارس والطلاب والطالبات في هذه المسابقات، بهدف استثمار أوقات فراغهم في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وتطوير قدراتهم المهارية ومعارفهم التقنية في تطبيقات الروبوت.



وأشاد الأحمد بجهود التوجيه الفني العام للحاسوب وحرصهم على مشاركة أعلى نسبة من المتسابقين بمدارس المرحلة المتوسطة، لافتا إلى أهمية التعاون الإيجابي والمميز مع مكتب ملست آسيا في تنفيذ البرامج والمشاريع العلمية.



وأضاف الأحمد أن عدد المدارس المشاركة في المسابقة بلغ 29 مدرسة متوسطة بنين وبنات، مثلها 58 طالبا وطالبة و29 مدربا ومدربة.



من جانبها، ثمنت الموجه الفني العام للحاسوب منى سالم عوض، المشاركة المميزة للمدارس والأجواء التنافسية المتميزة ودور المعلمين المدربين البارز في مساعدة وتشجيع طلابهم على المشاركة التنافسية للحصول على المراكز المتقدمة.