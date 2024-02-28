شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلة بمركز تطوير البرامج والمناهج التابع لقطاع التخطيط والتنمية، في مؤتمر هندسة وتكنولوجيا التعليم المنعقد في جامعة قطر بورقة علمية بعنوان «تعزيز كفاءة المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: في إطار الاستدامة المهنية» تناولت تقييم مدى انخراط المعلمين التربويين بكلية التربية الأساسية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT والتعرف على التحديات والمعوقات التي يمكن أن تحد من استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى استكشاف الاستراتيجيات اللازمة لضمان الاستدامة طويلة المدى للبرامج التدريبية المتعلقة بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس، كما تميزت الدراسة باستخدام الأساليب الوصفية التحليلية والنوعية.



مثل وفد الهيئة المشارك كل من نائب المدير العام للتخطيط والتنمية د.أنور محمد ود.بشاير العيسى ود.غيداء العيار ود.رابعة الفهد.